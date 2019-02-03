Сульшер: Футбол - это игра ошибок

Новости спорта: Наставник Манчестер Юнайтед Сульшер прокомментировал победу над Лестером.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».

«Лестер» создал несколько опасных моментов, а Давид де Хеа совершил пару отличных сейвов. Мы могли бы сыграть лучше в обороне, но заслужили три очка.

Давид очень терпелив, когда выбирает позицию. Он прекрасно читает игру и не пытается действовать азартно.

В моменте с голом Поль Погба отдал отличную передачу, а Маркус Рашфорд сыграл ещё лучше. Футбол — это игра ошибок. Когда наши парни допускают ошибки, они стараются отобрать мяч и сыграть как можно лучше.

Что касается Алексиса Санчеса, то он очень хорошо сыграл в обороне. Он прогрессирует с каждым днём», — приводит слова Сульшера BBC.