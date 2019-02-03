Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча и видео гола

Новости спорта: Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером».

Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Юнайтед" минимально победил "Лестер" на его поле. Победу гостям принесла комбинация с участием Погба (ассист) и Рэшфорда (гол). Следовательно, впервые со времен Фергюсона манкунианцы пять раз подряд выиграли выездную игру чемпионата.

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1

Голы: Рэшфорд (9)

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал». Лондонцы в 25-м туре сыграют с «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице.