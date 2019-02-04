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Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции

Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции
07:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Футболисты ПСЖ не смогли обыграть Лион на выезде.

ПСЖ без травмированного Неймара не сумел на выезде обыграть Лион (1:2) в матче 23-го тура Лиги 1.

Парижане усилиями Анхеля Ди Марии открыли счет в матче уже на 7-й минуте встречи. Лион отыгрался в середине первого тайма. Мусса Дембеле опередил вратаря ПСЖ и головой замкнул навес Лео Дюбуа.

В начале второго тайма Лион и вовсе повел в счете. Капитан ткачей Набиль Фекир реализовал пенальти. Команда Томаса Тухеля попыталась отыграться, но ни один из многочисленных ударов не принес парижанам результат. Отметим, что во второй половине встречи Леандро Паредес дебютировал в составе ПСЖ.

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ПСЖ впервые проиграл в текущем розыгрыше Лиги 1, но команда Тухеля продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от второго Лилля составляет 10 очков.

Лион же остается на 3-й позиции с 43 очками. До ПСЖ остается 13 пунктов.

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ПСЖ, ФК Лион, Футбол, Лига 1, Новости футбола.
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