Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции

Новости спорта: Футболисты ПСЖ не смогли обыграть Лион на выезде.

ПСЖ без травмированного Неймара не сумел на выезде обыграть Лион (1:2) в матче 23-го тура Лиги 1.

Парижане усилиями Анхеля Ди Марии открыли счет в матче уже на 7-й минуте встречи. Лион отыгрался в середине первого тайма. Мусса Дембеле опередил вратаря ПСЖ и головой замкнул навес Лео Дюбуа.

В начале второго тайма Лион и вовсе повел в счете. Капитан ткачей Набиль Фекир реализовал пенальти. Команда Томаса Тухеля попыталась отыграться, но ни один из многочисленных ударов не принес парижанам результат. Отметим, что во второй половине встречи Леандро Паредес дебютировал в составе ПСЖ.

ПСЖ впервые проиграл в текущем розыгрыше Лиги 1, но команда Тухеля продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от второго Лилля составляет 10 очков.

Лион же остается на 3-й позиции с 43 очками. До ПСЖ остается 13 пунктов.