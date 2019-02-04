Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде

Гол Пентека помог Милану сыграть вничью с Ромой

Гол Пентека помог Милану сыграть вничью с Ромой
08:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: "Волки" поделили очки с командой Гаттузо в центральном матче тура Серии А.

В центральном матче 22-го тура Милан на выезде сыграл вничью с Ромой 1:1.

В середине первого тайма гости усилиями Кшиштофа Пентека открыли счет в матче. Поляк забил уже третий гол в составе Милана. Интересно, что ассистировал ему еще один зимний новичок миланского клуба Лукас Пакета.

В начале второй половины встречи Николо Дзаньоло оказался быстрее всех на добивании и сравнял счет. После этого команды не забивали и поделили очки.

Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции

Милан набрал 36 очков и остался в зоне Лиги чемпионов. Миланцы только на один пункт опережают Рому.

В следующем туре Милан дома примет Кальяри, а Рома на выезде сыграет против Кьево.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Андре Уорд прокомментировал победу Ковалева
02 Шахтер - Партизан: видео голов и обзор матча
03 Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча и видео гола
04 20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
05 Ковалев прокомментировал возможный бой с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь