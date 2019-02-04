Гол Пентека помог Милану сыграть вничью с Ромой

Новости спорта: "Волки" поделили очки с командой Гаттузо в центральном матче тура Серии А.

В центральном матче 22-го тура Милан на выезде сыграл вничью с Ромой 1:1.

В середине первого тайма гости усилиями Кшиштофа Пентека открыли счет в матче. Поляк забил уже третий гол в составе Милана. Интересно, что ассистировал ему еще один зимний новичок миланского клуба Лукас Пакета.

В начале второй половины встречи Николо Дзаньоло оказался быстрее всех на добивании и сравнял счет. После этого команды не забивали и поделили очки.

Милан набрал 36 очков и остался в зоне Лиги чемпионов. Миланцы только на один пункт опережают Рому.

В следующем туре Милан дома примет Кальяри, а Рома на выезде сыграет против Кьево.