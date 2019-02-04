Защитник Динамо Пиварич перенес операцию

Новости спорта: Хорватский защитник Динамо Йосип Пиварич перенес операцию за колене.

Защитник Динамо Йосип Пиварич был прооперирован в Хорватии из-за полученной на первом испанском сборе травмы колена. Эту информацию сообщил сам футболист, выложивший соответствующие фотографии в InstaStories.

Пиварич получил травму в контрольном матче со Спартой (2:3), проведя на поле всего 25 минут. Из-за повреждения защитник пропустит около полугода.

В январе интерес к Йосипу приписывали Бетису, однако трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне вице-чемпион мира сыграл за Динамо 12 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

На позиции левого защитника тренер киевлян Александр Хацкевич может рассчитывать на Виталия Миколенко и Сидиклея, а также номинального центрбека Тамаша Кадара.