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Шахтер разгромил болгарский Ботев на сборах в Турции

Шахтер разгромил болгарский Ботев на сборах в Турции
12:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

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Шахтер добыл крупную победу над Ботевом (6:1) в рамках подготовки ко второй части сезона.

С первых минут в составе у Горняков вышли сразу несколько игроков молодежной команды — вратарь Анатолий Трубин, а также центрбеки Сергей Чоботенко и Валерий Бондарь. Николай Матвиенко занял место слева в обороне, а вот на его фланге в атаке действовал Манор Соломон.

Первый тайм Шахтер завершил с преимуществом в два мяча — в обоих случаях забивал Андрей Тотовицкий. В начале второй половины встречи Ботев отыграл один мяч, однако после этого забил еще четыре гола — отличились Богдан Бутко, Майкон, а Оларенваю Кайоде оформил дубль.

Следующий спарринг Горняки проведут против Ваккера 7 февраля, после чего вернется в Украину для подготовки к поединку с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы.

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Шахтер — Ботев 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 — Марин, 47

Шахтер: Трубин (Кудрик, 46) — Бутко, Чоботенко, Бондарь, Матвиенко — Майкон, Малышев (Степаненко, 75) — Марлос (Фернандо, 59), Тотовицкий, Соломон (Сикан, 68) — Кайоде

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Ботев.
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