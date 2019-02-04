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Слова Солари перед матчем Барселона - Реал

Слова Солари перед матчем Барселона - Реал
15:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Наставник "сливочных" Сантьяго Солари нацелен только на победу в матче с Барселоной.

Главный тренер мадридского Реала Сантьяго Солари прокомментировал предстоящую встречу с каталонской Барселоной. Накануне, Реал обыграл Алавес со счетом 3:0 в заключительном матче игрового дня Ла Лиги.

Уже в эту среду, 6 февраля, Реал и Барселона сыграют в испанском Эль-Класико. Этот матч пройдет на Камп Ноу в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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"Реал" всегда фаворит, мы всегда хотим победить. Будем бороться до конца, никогда не сдаемся. У нас огромное желание сократить отрыв от "Барселоны" и в чемпионате.

Мы не думаем о нашем календаре и графике "Барселоны", не мы его составляем. Должны быть готовы показать лучшую игру", - цитирует Сантьяго Солари As.

Во втором полуфинале встретятся Бетис - Валенсия.

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ФК Барселона, Примера, Эль Класико, ФК Реал Мадрид, Сантьяго Солари.
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