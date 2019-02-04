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Реал согласовал новый контракт с Модричем

Реал согласовал новый контракт с Модричем
15:21 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Хорватский обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич договорился с Реалом об условиях нового контракта.

Много разговоров велось о том, что Лука Модрич может покинуть "Реал". Вроде как хорватом интересовался "Интер". Тем более, способствовал бы трансферу тот факт, что у обладателя Золотого мяча 2018 контракт с "Реалом" завершается летом 2020-го года.

Впрочем, как сообщает AS, президент "Реала" Флорентино Перес уже приказал своим менеджерам продолжить с Лукой соглашение. Модрич – не против. Новое соглашение будет рассчитано еще на один или два сезона. Поэтому, как сообщает источник, существует большая вероятность того, что Лука завершит карьеру в "Реале". По крайней мере, на момент завершения нового контракта Модричу будет 35 или 36 лет.

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Добавим, что на "Бернабеу" Модрич перебрался в сезоне 2012/13. С тех пор сыграл за "Реал" 287 матчей, забил 16 голов и отдал 44 голевых передач. Четыре раза выиграл Лигу чемпионов, четыре раза – клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды – Суперкубка Испании и по разу – Ла Лиги и Кубка Короля.

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ФК Реал, Лука Модрич, Футбол, Новости футбола.
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