Реал согласовал новый контракт с Модричем

Новости спорта: Хорватский обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич договорился с Реалом об условиях нового контракта.

Много разговоров велось о том, что Лука Модрич может покинуть "Реал". Вроде как хорватом интересовался "Интер". Тем более, способствовал бы трансферу тот факт, что у обладателя Золотого мяча 2018 контракт с "Реалом" завершается летом 2020-го года.

Впрочем, как сообщает AS, президент "Реала" Флорентино Перес уже приказал своим менеджерам продолжить с Лукой соглашение. Модрич – не против. Новое соглашение будет рассчитано еще на один или два сезона. Поэтому, как сообщает источник, существует большая вероятность того, что Лука завершит карьеру в "Реале". По крайней мере, на момент завершения нового контракта Модричу будет 35 или 36 лет.

Добавим, что на "Бернабеу" Модрич перебрался в сезоне 2012/13. С тех пор сыграл за "Реал" 287 матчей, забил 16 голов и отдал 44 голевых передач. Четыре раза выиграл Лигу чемпионов, четыре раза – клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды – Суперкубка Испании и по разу – Ла Лиги и Кубка Короля.