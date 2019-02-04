Ювентус - единственный топ-клуб Европы без поражений

Новости спорта: Туринский Ювентус – единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не познавший горечи поражения в чемпионате.

"Ювентус" остался единственным клубов в топ-5 чемпионатах Европы, не проигравший ни единого матча в своей лиге. В 22 матчах Серии А туринский гранд одержал 19 побед, а также трижды сыграл вничью.

На протяжении долгого времени компанию "бьяконери" составлял "ПСЖ", однако вчера парижане сенсационно проиграли в матче с "Лионом" (1:2).

Лидер АПЛ "Ливерпуль" также потерпел одно поражение в чемпионате, как и дортмундская "Боруссия" в Бундеслиге. А вот лидер Ла Лиги "Барселона" дважды теряла 3 очка по ходу кампании.