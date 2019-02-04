Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Ястремская назвала главную цель 2019 года
Ястремская назвала главную цель 2019 года

Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала

Смотрите фото (4)
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
17:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Среди обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело.

Британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB) сообщил, что обнаружил тело на борту пропавшего легкомоторного самолета "Пайпер Малибу". Однако, на самолете находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон.

Обломки самолета были найдены на глубине 63 метра. Работы ведутся специальным подводным аппаратом. Таким образом было обнаружено тело погибшего человека, но пока что точно установить, кому оно принадлежит не удалось.

Месси рискует пропустить матч против Реала в Кубке Испании

Журналист Роб Харрис на своей странице в Твиттер опубликовал фотографию части пропавшего самолёта.

Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала стал самым дорогим трансфером Кардифф Сити за всю историю. Сумма перехода составила более 20 миллионов евро. 21 января футболист попрощался с одноклубниками французского Нанта, за который он выступал, и вылетел на частном самолете в сторону Великобритании. Однако через несколько часов самолет пропал с радаров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Кардифф, АПЛ, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Андре Уорд прокомментировал победу Ковалева
02 20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
03 Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча и видео гола
04 Ковалев прокомментировал возможный бой с Гвоздиком
05 Пакьяо назвал имена желаемых соперников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь