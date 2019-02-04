Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала

Новости спорта: Среди обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело.

Британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB) сообщил, что обнаружил тело на борту пропавшего легкомоторного самолета "Пайпер Малибу". Однако, на самолете находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон.

Обломки самолета были найдены на глубине 63 метра. Работы ведутся специальным подводным аппаратом. Таким образом было обнаружено тело погибшего человека, но пока что точно установить, кому оно принадлежит не удалось.

Журналист Роб Харрис на своей странице в Твиттер опубликовал фотографию части пропавшего самолёта.

Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала стал самым дорогим трансфером Кардифф Сити за всю историю. Сумма перехода составила более 20 миллионов евро. 21 января футболист попрощался с одноклубниками французского Нанта, за который он выступал, и вылетел на частном самолете в сторону Великобритании. Однако через несколько часов самолет пропал с радаров.