Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико

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22:47 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта: "Реал" и "Барселона" сыграют между собой в полуфинале Кубка Испании.

По итогам жеребьевки 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании "Барселона" и "Реал" поспорят между собой за право сыграть в главном матче турнира.

Во втором полуфинальном поединке сыграют "Валенсия" и "Бетис". Первые матчи пройдут 6 февраля, ответные - 27 февраля.

6 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором сыграют "Барселона" и мадридский "Реал". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Начало встречи в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Прямую трансляцию противостояния грандов мирового футбола покажет телеканал Eurosport. Также матч можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ". В Украине прямая трансляция встречи "Реала" и "Барселоны" не запланирована.

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Еще один матч между Реалом и Барселоной запланирован на 2 марта в рамках 26 тура Ла Лиги.

Финал Кубка Испании состоится 25 мая.

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ФК Барселона, Примера, Кубок Испании, ФК Реал Мадрид.
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