Капитан Наполи перешел в китайский клуб

Новости спорта: Полузащитник Наполи покинул клуб ради больших денег.

Хавбек итальянского Наполи и сборной Словакии по футболу Марек Гамшик перебрался в китайский Далянь Ифань, утверждает Sky Sport Italia.

Сообщается, что 31-летний футболист подписал контракт на 3 года, по которой он будет получать зарплату в размере 9 млн евро в год. Китайцам трансфер Марека обойдется в 15 млн евро, не учитывая бонусов.

Отметим, что Гамшек играет за Наполи с 2007 года, при это он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей (478) и забитых голов (114).

В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах в рамках Серии А, не отметившись результативными действиями.

Раннее Анчелотти заявлял, что Гамшик хочет попробовать себя в Китае.