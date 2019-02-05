Скачать
Вторник, 05.02.2019
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Ястремская назвала главную цель 2019 года
Ястремская назвала главную цель 2019 года

Капитан Наполи перешел в китайский клуб

Капитан Наполи перешел в китайский клуб
08:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Наполи покинул клуб ради больших денег.

Хавбек итальянского Наполи и сборной Словакии по футболу Марек Гамшик перебрался в китайский Далянь Ифань, утверждает Sky Sport Italia.

Сообщается, что 31-летний футболист подписал контракт на 3 года, по которой он будет получать зарплату в размере 9 млн евро в год. Китайцам трансфер Марека обойдется в 15 млн евро, не учитывая бонусов.

Отметим, что Гамшек играет за Наполи с 2007 года, при это он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей (478) и забитых голов (114).

Ракицкий дебютировал за Зенит

В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах в рамках Серии А, не отметившись результативными действиями.

Раннее Анчелотти заявлял, что Гамшик хочет попробовать себя в Китае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Марек Гамшик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
02 Черный кот взорвал соцсети, выбежав в матче Эвертон - Вулверхэмптон
03 Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико
04 Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
05 Капитан сборной Украины обеспокоен состоянием Даяны Ястремской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь