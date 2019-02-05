Тренер сборной Аргентины прокомментировал слухи о возвращении Месси

Новости спорта: Скалони заявил, что лично не общался с Лионелем на эту тему.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал информацию о возможном возвращении в национальную команду нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Месси в сборной? Я давно не разговаривал с Лео, нем нужно будет это обсудить. На днях ему предстоит важный матч против Реала. Посмотрим, сможет ли он сыграть", - цитирует Скалони FourFourTwo.

Напомним, 31-летний футболист не играет за национальную команду с Чемпионата мира-2018, где бело-голубые вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв команде Франции (3:4).

Стоит отметить, что 6 февраля Барселона сыграет с мадридским Реалом в рамках полуфинального матча Кубка Испании. Ранее сообщалось, что Месси может пропустить этот матч из-за повреждения.