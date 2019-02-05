Лидер Лиона Депай может продолжить карьеру в Милане

Новости спорта: Лидер Лиона Мемфис Депай может продолжить карьеру в Милане.

Милан проявляет интерес к нападающему Лиона Мемфису Депаю, сообщает Calciomercato. Итальянский клуб намерен сделать предложение по голландцу летом.

Французский клуб хочет получить за одного из своих лидеров более 50 миллионов евро. Нынешний контракт футболиста с Лионом действует до лета 2021 года.

24-летний Депай перешел в Лион в январе 2017 года из Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне голландец сыграл 23 матча в чемпионате Франции, в которых забил 5 голов и отметился 8 результативными передачами.