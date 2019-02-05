Скачать
Вторник, 05.02.2019
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Ястремская назвала главную цель 2019 года
Ястремская назвала главную цель 2019 года

Соперник Украины по отбору на Евро-2020 назвал имя нового главного тренера

Соперник Украины по отбору на Евро-2020 назвал имя нового главного тренера
12:07 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Вальдас Урбонас возглавил сборную Литвы накануне старта отбора на Евро-2020.

Литовская федерация футбола (ЛФФ) официально сообщила, что главным тренером национальной сборной Литвы стал Вальдас Урбонас. 51-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2003 году. Первым клубом, где Урбонас работал в качестве главного тренера в 2008 году, стал "Экранас" из Паневежиса. С ним Вальдас выиграл пять чемпионских титулов.

В 2008, 2011 и 2012 годах признавался лучшим тренером Литвы. С июня прошлого года возглавлял вильнюсский "Жальгирис", но официально покинул его в пятницу. Кроме того, в тренерской карьере специалиста числятся литовский "Тракай" и латвийский "Спарта"к. Вальдас Урбонас будет официально представлен СМИ на пресс-конференции во вторник.

Напомним, сборная Литвы в отборочном турнире на Евро-2020 будет играть в одной группе с Украиной, Португалией, Сербией и Люксембургом. Кстати, выездной матч против Литвы в отборе на Евро-2020 Украина сыграет на 5-тысячном стадионе.

Сборная Украины может провести 2 контрольных матча в 2019 году

Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.

Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола, Вальдас Урбонас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
02 Ливерпуль вновь потерял очки в матче АПЛ
03 Черный кот взорвал соцсети, выбежав в матче Эвертон - Вулверхэмптон
04 Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико
05 Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь