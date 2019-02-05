Соперник Украины по отбору на Евро-2020 назвал имя нового главного тренера

Новости спорта: Вальдас Урбонас возглавил сборную Литвы накануне старта отбора на Евро-2020.

Литовская федерация футбола (ЛФФ) официально сообщила, что главным тренером национальной сборной Литвы стал Вальдас Урбонас. 51-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2003 году. Первым клубом, где Урбонас работал в качестве главного тренера в 2008 году, стал "Экранас" из Паневежиса. С ним Вальдас выиграл пять чемпионских титулов.

В 2008, 2011 и 2012 годах признавался лучшим тренером Литвы. С июня прошлого года возглавлял вильнюсский "Жальгирис", но официально покинул его в пятницу. Кроме того, в тренерской карьере специалиста числятся литовский "Тракай" и латвийский "Спарта"к. Вальдас Урбонас будет официально представлен СМИ на пресс-конференции во вторник.

Напомним, сборная Литвы в отборочном турнире на Евро-2020 будет играть в одной группе с Украиной, Португалией, Сербией и Люксембургом. Кстати, выездной матч против Литвы в отборе на Евро-2020 Украина сыграет на 5-тысячном стадионе.

Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.

Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.