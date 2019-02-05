Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы

Новости спорта: Киевское Динамо внесло поправки в заявочный лист на Лигу Европы.

Киевское Динамо огласило заявку на матч 1/16 Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько, Владимир Маханьков*.

Защитники: Виталий Миколенко*, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов*, Томаш Кенджера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев*, Николай Шапаренко*, Виктор Цыганков*, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили*, Евгений Смирный*, Ахмед Алибеков*, Миккель Дуэлунн.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин*, Владислав Супряга.

* - игроки заявленные по списку В.

Хотелось бы отметить, что Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд и Артем Беседин находятся в лазарете команды, но несмотря на это Александр Хацкевич включил игроков в заявку.