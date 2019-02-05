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Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы

Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
15:32 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Киевское Динамо внесло поправки в заявочный лист на Лигу Европы.

Киевское Динамо огласило заявку на матч 1/16 Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько, Владимир Маханьков*.

Защитники: Виталий Миколенко*, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов*, Томаш Кенджера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев*, Николай Шапаренко*, Виктор Цыганков*, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили*, Евгений Смирный*, Ахмед Алибеков*, Миккель Дуэлунн.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин*, Владислав Супряга.

* - игроки заявленные по списку В.

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Хотелось бы отметить, что Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд и Артем Беседин находятся в лазарете команды, но несмотря на это Александр Хацкевич включил игроков в заявку.

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Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Георгий Бущан, Денис Попов, Александр Андриевский, Никита Бурда, Артем Беседин, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Артур Рудько, Георгий Цитаишвили, Тамаш Кадар, Владимир Шепелев, Йосип Пиварич, Артем Шабанов, Назарий Русин, Евгений Смирный, Николай Шапаренко, Че Че, Витор Буэно, Фран Соль, Миккель Дуэлунн, Томаш Кенджера, Ахмед Алибеков, Сидиклей, Владимир Маханьков, Никита Кравченко.
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