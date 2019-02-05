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Айнтрахт привезет в Украину большую поддержку на матч с Шахтером

Айнтрахт привезет в Украину большую поддержку на матч с Шахтером
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На игру "Шахтер" - "Айнтрахт" в Харьков приедут более 2300 немецких футбольных фанов.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" вызвал серьезный ажиотаж среди немецких любителей футбола.

На эту игру в Харьков приедут более 2300 фанатов из Франкфурта-на-Майне, сообщает Twitter донецкого клуба.

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Встреча пройдет 14 февраля на ОСК "Металлист" и начнется в 22.00 по киевскому времени. Ответный поединок подопечные Паулу Фонсеки проведут в Германии 21 февраля (матч стартует в 19.55).

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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