Айнтрахт привезет в Украину большую поддержку на матч с Шахтером

Новости спорта: На игру "Шахтер" - "Айнтрахт" в Харьков приедут более 2300 немецких футбольных фанов.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" вызвал серьезный ажиотаж среди немецких любителей футбола.

На эту игру в Харьков приедут более 2300 фанатов из Франкфурта-на-Майне, сообщает Twitter донецкого клуба.

Официально: на матч #ШахтерАйнтрахт приедет свыше 2 300 болельщиков из Германии. Не забудьте купить билеты на игру 14 февраля в Харькове https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/4k1SfuOmJU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 февраля 2019 г.

Встреча пройдет 14 февраля на ОСК "Металлист" и начнется в 22.00 по киевскому времени. Ответный поединок подопечные Паулу Фонсеки проведут в Германии 21 февраля (матч стартует в 19.55).