Скачать
Среда, 06.02.2019
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020

Серхио Рамос: Моя свадьба будет особенной

Серхио Рамос: Моя свадьба будет особенной
04:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, как будет проходить его свадьба с телеведущей Пилар Рубио.

«Мы решили пожениться в Севилье, потому что в Мадриде живём очень долго. Это означает, что людей будет меньше. Это будет особенная свадьба, потому что мы особенные.

Это особенный момент для нас, так мы вместе уже очень долго и создали такую фантастическую семью с тремя малышами, которые наполняют нашу жизнь страстью.

Мы чувствовали, что это идеальный момент. Мы хотели, чтобы наши дети наслаждались свадьбой, потому что, когда они были младше, то ничего бы не поняли", — приводит слова Рамоса Mirror.

Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)

32-летний Рамос встречается с Пилар, которая старше его на восемь лет, с сентября 2012 года. За это время она родила ему трёх сыновей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серхио Рамос, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Пилар Рубио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
02 Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко
03 Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
04 Стало известно, кто станет в воротах Реала в матче с Барселоной
05 Емельяненко проведет следующий бой 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь