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Шахтер может подписать боснийского защитника

Шахтер может подписать боснийского защитника
07:29 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Боснийский футболист может сыграть на позициях правого и центрального зашитника.

Защитник боснийского клуба МладостиНеманья Николич вскоре может стать игроком Шахтера.

"Сейчас 17-летний босниец проводит первый сезон на серьезном уровне. Он уже сыграл 9 матчей в чемпионате Боснии и Герцеговины", - сообщает haber.ba.

Также Николич играл за юниорские сборные Боснии и Герцеговины разных возрастов, сейчас выступает за команду U-18.

Играет преимущественно правого защитника, но может закрыть и позицию правого полузащитника.

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Его контракт с Младостью рассчитан до июня 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что донецкий Шахтер занимает 25 место в списке самых богатых клубов мира.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Неманя Николич, ФК Младость.
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