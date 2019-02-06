"У меня были тяжелые времена": Мораес рассказал о переходе из Динамо в Шахтер

Новости спорта: Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал об адаптации в донецком клубе и вспомнил свой переход из Динамо.

Бразильский форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своем переходе из киевского Динамо в донецкий Шахтер.

"У меня была тяжелая перемена, когда я переходил от одного соперника к другому. Всегда побаиваешься того, как у тебя сложится в новом клубе. Я не ожидал такого быстрого успеха, но рад, что могу помочь команде.

Очень помогает наш стиль игры. В Шахтере много бразильцев, и мы играем в комбинационный футбол. В атаке мне помогают Тайсон и Марлос", – сказал Мораес globo.com.

Мораес перешел в Шахтер прошлым летом в статусе свободного агента, перед этим в течение 3 лет защищал цвета киевского Динамо.