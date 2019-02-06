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"У меня были тяжелые времена": Мораес рассказал о переходе из Динамо в Шахтер

&quot;У меня были тяжелые времена&quot;: Мораес рассказал о переходе из Динамо в Шахтер
08:42 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал об адаптации в донецком клубе и вспомнил свой переход из Динамо.

Бразильский форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своем переходе из киевского Динамо в донецкий Шахтер.

"У меня была тяжелая перемена, когда я переходил от одного соперника к другому. Всегда побаиваешься того, как у тебя сложится в новом клубе. Я не ожидал такого быстрого успеха, но рад, что могу помочь команде.

Очень помогает наш стиль игры. В Шахтере много бразильцев, и мы играем в комбинационный футбол. В атаке мне помогают Тайсон и Марлос", – сказал Мораес globo.com.

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Мораес перешел в Шахтер прошлым летом в статусе свободного агента, перед этим в течение 3 лет защищал цвета киевского Динамо.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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