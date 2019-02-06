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Вердер в серии пенальти выбил Боруссию из Кубка Германии

Вердер в серии пенальти выбил Боруссию из Кубка Германии
10:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Невероятный по накалу поединок остался за командой Кофельдта.

В рамках 1/8 финала Кубка Германии дортмундская Боруссия дома встречалась в бременским Вердером.

Уже на пятой минуте встречи гости вышли вперед: Милот Рашика удачно подставил ногу после штрафного в исполнении Макса Крузе — мяч улетел точно в угол.

В компенсированное время первого тайма Ройс сравнял счет, забив в четвертом матче Шмелей подряд. Марко потрясающе исполнил штрафной, пробив над стенкой точно в верхний угол.

Во втором тайме команды обошлись без забитых голов, что привело к дополнительному времени, где после паса Алькасера с пределов штрафной вывел Боруссию вперед впервые в игре Пулишич, однако уже спустя три минуты Вердер восстановил паритет: мяч отскочил к Писарро во вратарскую, после чего тот с близкого расстояния разобрался с Эльшлегелем — 2:2.

Правда, на этом команды не ограничились, еще раз забив в ворота друг друга. После отличного прохода справа от Филиппа мяч замкнул в сетку Ашраф Хакими, но за пару минут до конца второго овер-тайма сделал счет 3:3 Мартин Харник. Австриец пробил в ближний угол после углового, но с несложным ударом не справился вратарь хозяев.

Первые же два пенальти в составе Боруссии не реализовали Пако Алькасер и Максимилиан Филипп, в то время как гости все свои удары отправили в сетку — 2:4 по одиннадцатиметровым.

Подопечные Флориана Кофельдта добыли тяжелую победу и продолжают сражение за Кубок Германии, а лидер Бундеслиги может сосредоточиться на внутреннем чемпионате.

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ФК Боруссия Д, ФК Вердер, Футбол, Новости футбола.
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