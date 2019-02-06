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Павелко: Эта атака началась после поражения одного клуба в Лозанне

Павелко: Эта атака началась после поражения одного клуба в Лозанне
11:32 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Президент ФФУ Андрей Павелко отреагировал на критику в свою сторону.

Завтра президента ФФУ Андрея Павелко могут избрать в Исполком УЕФА. В таком случае он заменит Григория Суркиса, который не мог баллотироваться, так как не занимает в национальной федерации какую-либо активную должность. Как сообщили в эфире канала "Футбол 1", есть информация, что Суркис пытался вести подковерную борьбу и даже обзванивал другие федерации с просьбой не голосовать за Павелко.

- Это "секрет Полишинеля". Все знают, кто это делает. Все началось с проигрыша одного топ-клуба в Лозанне. Федерация должна была пройти этот путь. После этого началась ответная реакция, которая повлекла за собой информационную атаку. Были задействованы огромные финансовые ресурсы, привлечены любые спикеры, чтобы уничтожить имидж федерации и мой лично, - сказал Павелко каналу "Футбол 1".

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Сам президент ФФУ оценивает свои шансы оптимистично.

- Я проехал по многим национальным ассоциациям, общался со своими коллегами. Видно, что есть полная поддержка украинской делегации, - отметил Павелко.

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УЕФА, ФИФА, Андрей Павелко, ФФУ, Футбол, ПФЛ, Новости футбола.
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