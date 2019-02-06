Александрия объявила об аренде Лучкевича

Новости спорта: "Александрия" объявила об аренде украинского полузащитника бельгийского футбольного клуба "Стандард" Валерия Лучкевича.

Соглашение рассчитано до конца сезона, а игрок будет выступать под 17-м номером, сообщает официальный сайт украинского клуба.

22-летний Лучкевич - воспитанник запорожского "Металлурга". С 2012 года начал выступать за юношескую и молодежную команды клуба. В матчах украинской Премьер-лиги футболист дебютировал 10 августа 2014, проведя в составе "Днепра" 82 минуты игры против львовских "Карпат". 30 января 2017 года было официально объявлено о переходе игрока в бельгийский "Стандард", где Валерий провел 25 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Примечательно, что за время выступлений игрока в Бельгии он получил всего одну желтую карточку.

"Александрия" возобновит сезон матчем чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", который состоится 25 февраля.