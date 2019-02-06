Динамо проиграло Нью-Ингленд Революшн (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор товарищеского матча Динамо - Нью-Ингленд Революшн.

Футболисты киевского "Динамо" уступили в контрольной игре на сборе в Испании американской команде Главной лиги соккера (MLS) "Нью-Ингленд Революшн" - 1:3.

Мяч на поле Футбольного центра Марбельи у киевлян забил Назарий Русин (34-я минута); у соперников - Хуан Агудело (54) Карлес Хиль (68) и Диего Фагундес (88).

Добавим, что в последний раз "Динамо" встречалось с американскими клубами в 2004 году. На турнире в Испании La Manga Cup "бело-синие" сыграли вничью с "Даллас Берн" (2:2), а также уступили "Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз" (2:3) и "Сан-Хосе" (5:6, в серии пенальти, основное время - 1:1).

В предыдущей спаррингах нынешнего испанского сбора киевляне победили болгарский ЦСКА - 3:0 (голы: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Александр Андриевский) и разошлись миром (0:0) со шведским "Эстерсундом".

Динамовцы сыграют в Марбелье еще два спарринга. 8 февраля команда встретится со шведским "Мальме" (начало в 15.00), 9 февраля - с норвежским клубом "Волеренга" (14.00).

Официальный сезон для подопечных Александра Хацкевича продолжится 14 февраля. Команда проведет в Греции первый матч 1/16 Лиги Европы против "Олимпиакоса". Ответная встреча пройдет в Киеве 21 февраля.