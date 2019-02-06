Барселона - Реал 0:1 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: 6 февраля Барселона и Реал сойдутся в полуфинале Кубка Испании.

Сегодня, 6 февраля, в рамках первого полуфинального матча Кубка Короля сойдутся титаны европейского футбола - Барселона и Реал. Игра пройдет в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", рассудит встречу опытный рефери Матеу Лаос. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, "Телеграф Спорт" проведет прямую текстовую трансляцию.

Барселона 0:1 Реал

Гол: Васкес 6'

Предупреждение: Рамос 10'

31' - Опасно! Варан заблокировал перспективный прострел Семедо.

27' - Опасно! Пике пробивал головой после подачи со штрафного - чуть выше ворот.

23' - Кроос неудачно пробил сходу после прострела Винисиуса.

20' - Малком оказался в офсайде.

19' - Льоренте пробил после отскока с метров 18-и - рядом со штангой.

18' - Винисиус пробил из пределов штрафной - удар блокирован.

13' - Опасно! Пике в героическом прыжке заблокировал удар Винисиуса.

10' - Рамос нарушил правила в центре поля - желтая карточка.

7' - Удар Коутиньо из пределов штрафной заблокирован.

6' - Гол! Васкес забивает гол после прострела Бензема.

5' - Кроос пробил с метров 20-и - тер Штеген отбил перед собой, защитники Барсы подстраховали немца.

3' - Винисиус забежал в офсайд.

2' - Барса взяла мяч под контроль.

Игра началась!

Стартовые составы команд.

"Барселона": тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.

"Реал": К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.

В последний раз команды встречались в рамках первого круга Примеры. Тогда каталонцы без Лионеля Месси уничтожили Сливочных, поспособствовав увольнению главного тренера: Хулен Допетеги был уволен из Королевского клуба после болезненного поражения 5:1. В данный момент обе команды ведут упорную борьбу за первенство в чемпионате, однако, каталонцы пока преуспевают в этом лучше всех. На текущий момент Блаугранас опережают ближайшего оппонента (Атлетико) на 6 очков, Реал идет третьим с 8-очковым отставанием. Дуэль клубов в Копа дель Рей может сильно изменить баланс сил не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов, где уже на следующей неделе стартует этап плей-офф.