Эвертон - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Голы Ляпорта и Жезуса принесли команде Гвардиолы победу в матче против "ирисок" (2:0).

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

Автором первого гола встречи стал защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, который отправил мяч в ворота «Эвертона» в компенсированное время первого тайма. В концовке матча второй гол забил нападающий «горожан» Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» набрал 62 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Ливерпуль», в запасе которого есть один матч. «Эвертон» (33) располагается на 9-м месте в таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Челси», а «Эвертон» проведёт матч с «Уотфордом».

Эвертон — Манчестер Сити 0:2

Голы: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+8.

Эвертон: Пикфорд — Кенни, Зума, Кин, Динь — Гомеш (Сигурдссон, 63), Гана, Дэвис — Уолкотт (Тосун, 80), Калверт-Льюин, Бернард (Ришарлисон, 73).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Стоунз, Ляпорт — Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 89) — Б. Силва, Агуэро (Жезус, 80), Сане (Стерлинг, 59).

Предупреждение: Зума — Фернандиньо.