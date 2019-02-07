Шахтер не смог обыграть Ваккер

Донецкий «Шахтер» завершил программу второго тренировочного сбора.
Результат в контрольной встрече не главное, а игровую практику дончане получили в полной мере. Впрочем, скоро узнаем, насколько плодотворно поработали "горняки" на сборах. В следующий четверг, 14 февраля, "Айнтрахт" в 1/16 финала Лиги Европы проэкзаменует "оранжево-черных".
Товарищеский матч
«Шахтер» - «Ваккер» - 0:0
Предупреждение: Мануэль Маранда (50)
«Шахтер» : Андрей Пятов, Сергей Болбат (Богдан Бутко, 76), Сергей Кривцов, Давид Хочолава (Николай Матвиенко, 78), Исмаили, Алан Патрик, Тарас Степаненко (Майкон, 78), Марлос (Фернандо, 70), Виктор Коваленко (Максим Малышев, 82), Манор Соломон (Веллингтон Нем, 76), Жуниор Мораес
«Ваккер» : Кристофер Кнетт (Хадает Ханкич, 46), Штефан Перич, Брайан Хеннинг, Златко Дедич, Мартин Харрер, Маттиас Маак, Лукас Хупфауф, Даниэле Габриэле (Ацуши Зайзен, 46), Кристиан Клем, Шейху Дьенг, Мануэль Маранда