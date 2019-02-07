Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Новости спорта: Сборная Украины начала 2019 год с потери двух позиций в рейтинге ФИФА.

Сборная Украины заняла 30 место в обновленном 7 февраля рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Сборная Украины потеряла 2 позиции из-за прогресса Ирана и Японии после выступления на Кубке Азии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"7 февраля ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 30-ю строчку, имея 1482 балла. В первом рейтинге 2019 года сборная Украины находится на 30-м месте, потеряв две позиции из-за прогресас после выступления на Кубке Азии Ирана и Японии", - говорится в сообщении.

Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - 6, Сербия - 31, Люксембург – 87, Литва - 132.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 7 февраля 2019 года

1. Бельгия — 1727

2. Франция — 1726

3. Бразилия — 1676

4. Хорватия — 1634

5. Англия — 1631

6. Португалия — 1614

7. Уругвай — 1609

8. Швейцария — 1599

9. Испания — 1591

10. Дания — 1589

...

30. Украина — 1482

Среди представителей УЕФА украинская национальная футбольная команда сейчас находится на 18-й строчке.