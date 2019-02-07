Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Сборная Украины заняла 30 место в обновленном 7 февраля рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
Сборная Украины потеряла 2 позиции из-за прогресса Ирана и Японии после выступления на Кубке Азии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
"7 февраля ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 30-ю строчку, имея 1482 балла. В первом рейтинге 2019 года сборная Украины находится на 30-м месте, потеряв две позиции из-за прогресас после выступления на Кубке Азии Ирана и Японии", - говорится в сообщении.
Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - 6, Сербия - 31, Люксембург – 87, Литва - 132.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 7 февраля 2019 года
1. Бельгия — 1727
2. Франция — 1726
3. Бразилия — 1676
4. Хорватия — 1634
5. Англия — 1631
6. Португалия — 1614
7. Уругвай — 1609
8. Швейцария — 1599
9. Испания — 1591
10. Дания — 1589
...
30. Украина — 1482
Среди представителей УЕФА украинская национальная футбольная команда сейчас находится на 18-й строчке.