Барселона - Реал: Пике недоволен судейством

Новости спорта: Ранее в первом матче полуфинала Кубка Испании Барселона померилась силами с Реалом.

Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью – 1:1.

Своими эмоциями от прошедшего поединка поделился защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике. В частности, футболист прокомментировал судейство Матеу Лаоса:

- У Лаоса странные трактовки, нам пришлось приспосабливаться. Серхио Рамос должен был получить вторую желтую карточку. Но что поделать?

Мы знали, что у Месси был небольшой дискомфорт. Впереди нас ждут важные матчи, поэтому будет лучше, если он подойдет к ним здоровым и готовым. Мы знали, если он сыграет весь матч, то это может ему навредить. Он предпочел выйти во втором тайме.

Мы добились хорошего результата, все решится в ответной игре.