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Олимпик на сборах в Турции обыграл чемпиона Молдовы

Олимпик на сборах в Турции обыграл чемпиона Молдовы
09:02 Сегодня Телеграф ФК Олимпик

Новости спорта: Подопечные Вячеслава Шевчука минимально обыграли "Шериф".

Первым соперником «Олимпика» на втором сборе в Турции стал действующий чемпион Молдовы, самый титулованный клуб этой страны – тираспольский «Шериф», который возглавляет экс-защитник киевского «Динамо» Горан Саблич.

В этом спарринге Вячеслав Шевчук не мог рассчитывать на ряд своих футболистов – Максим Дегтярев и Евгений Цымбалюк не лучшим образом чувствовали себя накануне, Виталий Кольцов и Егор Клименчук получили небольшие мышечные повреждения. Поэтому тренерский штаб задействовал ряд потенциальных новичков, в числе которых есть и легионеры.

Дончане с первых минут попали под жесткий прессинг со стороны соперника, но с честью выдержали его и постепенно перехватили инициативу. Уже вскоре «Олимпик» заработал пенальти. Подача с углового, Тимошенко завалил защитник на газон, и рефери уверенно указал на «точку». К мячу подошёл Алексей Гай и спокойно переиграл вратаря - 0:1.

Далее «Шериф» пошёл в атаку, Махновский выручил свою команду в одном из моментов, а в ответ отличный шанс упустил сначала Матар, а затем Тейшейра.

Незадолго до свистка на перерыв угловой принёс успех молдаванам. Подача с углового завершилась точным ударом нападающего - 1:1.

Во втором тайме Вячеслав Шевчук выпустил на поле смешанный состав, использовав ряд потенциальных новичков. Дончане активнее играли, больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам соперника.

В концовке встречи «олимпийцы» смогли реализовать своё преимущество и вырвали победу. Вновь угловой привёл к голу. Подача от флажка, молдаване заблокировали удары Шиндера и Гришко, а с красивым ударом Балашова с разворота голкипер не справился - 1:2.

Вячеслав Шевчук переиграл Горана Саблича и добыл очередную победу на сборах. Подготовка «Олимпика» продолжается.

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