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Лидер Кристал Пэлас заработал самую странную дисквалификацию года

Лидер Кристал Пэлас заработал самую странную дисквалификацию года
12:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Игрока Кристал Пэлас дисквалифицировали за аплодисменты арбитру.

Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заха получил дополнительную одноматчевую дисквалификацию по решению Футбольной ассоциации Англии (FA).

В матче против Саутгемптона (1:1) Заха поаплодировал арбитру Андре Марринеру после показанной ему желтой карточки. Тогда судья удалил хавбека с поля.

По информации BBC, Футбольная ассоциация приняла решение наказать Уилфрида дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 10 тысяч фунтов (11,4 тыс. евро).

Ивуариец имеет право подать апелляцию, и если она не будет принята, дисквалификация вступит в силу.

В текущем сезоне 26-летний Заха провел 21 матч в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Италии игрока Ромы дисквалифицировали на 2 матча за плевок в судью.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уилфрид Заха.
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