Официально: Шахтер подписал еще одного бразильца

Бразильский полузащитник «Эшторила» Маркос Антонио стал игроком «Шахтера». Ранее сообщалось, что «горняки» предложили игроку пятилетний контракт, но Паулу Фонсека не решил, сразу ли Антонио присоединится к «Шахтеру», либо будет отдан в аренду.
Пока «Шахтер» официально не сообщал о подписании бразильца, но недавно профиль игрока появился на официальном сайте УПЛ.
Также на авторитетном сайте transfermarkt.de появилась ориентировочная сумма, которую чемпион Украины заплатил за бразильца – 3,5 миллиона евро.
Отметим, что в заявке на Лигу Европы Маркоса Антонио не оказалось.