Официально: Шахтер подписал еще одного бразильца

Новости спорта: Профиль 18-летнего бразильца Маркоса Антонио появился на сайте УПЛ

Бразильский полузащитник «Эшторила» Маркос Антонио стал игроком «Шахтера». Ранее сообщалось, что «горняки» предложили игроку пятилетний контракт, но Паулу Фонсека не решил, сразу ли Антонио присоединится к «Шахтеру», либо будет отдан в аренду.

Пока «Шахтер» официально не сообщал о подписании бразильца, но недавно профиль игрока появился на официальном сайте УПЛ.

Также на авторитетном сайте transfermarkt.de появилась ориентировочная сумма, которую чемпион Украины заплатил за бразильца – 3,5 миллиона евро.

Отметим, что в заявке на Лигу Европы Маркоса Антонио не оказалось.