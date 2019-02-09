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Самый высокий футболист мира перебрался в Англию

Самый высокий футболист мира перебрался в Англию
04:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Здоровяк перешел в клуб 6-го английского дивизиона.

Футбольный клуб Далвич Хэмлет подписал контракт с датским вратарем Симоном Йоргенсеном, чей рост составляет 2 метра и 11 сантиметров.

"Многие люди спрашивали, какой у него рост, некоторые болельщики уже приходили на тренировки, чтобы просто посмотреть на него", – сказал президент Далвича.

Йоргенсен большую часть карьеры провел в низших лигах Дании, но клуб воспитавший его - Копенгаген.

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Самый крупный футболист так же выступает в Англии. Адебайо Акинфенва, чей вес составляет 108 кг является игроком Уикомба, из третей по значимости лиги Англии.

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Футбол, Новости футбола, Симон Йоргенсен.
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