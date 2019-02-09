Динамо победило в последнем спарринге перед Олимпиакосом

Динамо одержало победу над норвежской Волеренгой в последнем матче на тренировочном сборе в Марбелье.
Голами в составе киевлян в первом тайме отличились Назарий Русин и Никита Кравченко. Волеренга сократила разрыв в счете в средине второго тайма, но отыграться норвежцам не удалось.
Динамо — Волеренга 2:1
Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 — Гродем, 69
Динамо: Бущан, Шабанов, Сидиклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алибеков, Шепелев (Че Че, 46), Андриевский, Русин
В ближайшее время Динамо вернется в Украину, где продолжит подготовку ко второй половине сезона.
В четверг, 14 февраля, "бело-синим" предстоит провести выездную встречу с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.