Динамо победило в последнем спарринге перед Олимпиакосом

Новости спорта: Динамо победило Волеренгу в заключительном спарринге киевлян на сборах в испанской Марбелье.

Динамо одержало победу над норвежской Волеренгой в последнем матче на тренировочном сборе в Марбелье.

Голами в составе киевлян в первом тайме отличились Назарий Русин и Никита Кравченко. Волеренга сократила разрыв в счете в средине второго тайма, но отыграться норвежцам не удалось.

Динамо — Волеренга 2:1

Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 — Гродем, 69

Динамо: Бущан, Шабанов, Сидиклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алибеков, Шепелев (Че Че, 46), Андриевский, Русин

В ближайшее время Динамо вернется в Украину, где продолжит подготовку ко второй половине сезона.

В четверг, 14 февраля, "бело-синим" предстоит провести выездную встречу с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.