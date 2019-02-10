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Экс-футболист сборной Украины сыграет на Кубке Легенд в Москве

Экс-футболист сборной Украины сыграет на Кубке Легенд в Москве
09:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Нападающий Андрей Воронин присоединится к международной сборной звезд.

Бывший нападающий сборной Украины примет участие в Кубке Легенд, который состоится в Москве на МСА «Лужники».

Украинец станет игроком сборной звезд — международной команды, которая составит компанию сборным России, Германии, Португалии, Голландии и Испании.

Также участие в турнире примут Рафаэл ван дер Варт, Паулу Феррейра, Андрей Аршавин, Альберт Риера и многие другие.

Кубок Легенд рассчитан на футбольных ветеранов возрастом старше 35 лет. Украина дважды выходила в финал турнира в 2012 и 2013, но уступала сборной России, которая за 10 лет становилась победительницей 10 раз.

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На счету Воронина, выступавшего за Байер, Ливерпуль и московское Динамо, 8 голов за сборную Украины в 74 матчах.

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Андрей Аршавин, Сборная Украины, ФК Ливерпуль, Андрей Воронин, Альберт Риера, Футбол, Новости футбола, Рафаэл ван дер Варт, Паулу Феррейра.
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