Экс-футболист сборной Украины сыграет на Кубке Легенд в Москве

Новости спорта: Нападающий Андрей Воронин присоединится к международной сборной звезд.

Бывший нападающий сборной Украины примет участие в Кубке Легенд, который состоится в Москве на МСА «Лужники».

Украинец станет игроком сборной звезд — международной команды, которая составит компанию сборным России, Германии, Португалии, Голландии и Испании.

Также участие в турнире примут Рафаэл ван дер Варт, Паулу Феррейра, Андрей Аршавин, Альберт Риера и многие другие.

Кубок Легенд рассчитан на футбольных ветеранов возрастом старше 35 лет. Украина дважды выходила в финал турнира в 2012 и 2013, но уступала сборной России, которая за 10 лет становилась победительницей 10 раз.

На счету Воронина, выступавшего за Байер, Ливерпуль и московское Динамо, 8 голов за сборную Украины в 74 матчах.