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Айнтрахт избавился от полузащитника накануне матчей против Шахтера

Айнтрахт избавился от полузащитника накануне матчей против Шахтера
10:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Полузащитник Марко Фабиан перешел из "Айнтрахта" в клуб МЛС "Филадельфия Юнион", об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Мексиканский футболист перебрался из "Чиваса" в "Айнтрахт" в 2016 года за 3,7 миллиона евро. За это время он успел провести в составе "орлов" 42 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

В нынешнем сезоне 29-летний Марко Фабиан провел один матч в Бундеслиге, а также две игры в рамках Кубка Германии, при этом результативными действиями не отмечался.

Напомним, матч плей-офф 1/16 Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 14 февраля. Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Кстати, в межсезонье и "Шахтер" не обошелся без потерь. Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

 

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ФК Шахтер, Лига Европы, Марко Фабиан, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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