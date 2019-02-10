Шахтер отдал форварда в аренду в Мариуполь

17-летний Даниил Сикан, в нынешнем году ставший игроком донецкого Шахтера, проведет ближайшие полгода в Мариуполе, сообщает портал Команда №1.
По информации издания, нападающий уже присоединился к команде Александра Бабича на сборе в Турции.
Сикан стал третьим нападающим Шахтера после Андрея Борячука и Александра Зубкова, выступающих за Мариуполь на правах аренды.
17-летний Сикан присоединился к Шахтеру в январе. За его трансфер чемпион Украины заплатил Карпатам 150 тысяч евро. Даниил успел дебютировать за Горняков в матче против Хайдука (0:4) на турецком сборе основной команды.
Также клуб может в ближайшее время отправить в аренду другого юного игрока, 18-летнего Михаила Мудрика.