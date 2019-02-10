Никита Шевченко подпишет контракт с Зарей

Новости спорта: Голкипер раньше уже защищал цвета луганского клуба.

Вратарь донецкого Шахтера Никита Шевченко продолжит карьеру в луганской Заре, сообщает портал zarya.lg.ua.

По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут полноценный контракт, а сам футболист уже находится с командой на сборе в Турции.

Шевченко защищал ворота Зари в течение трех сезонов, которые проводил в клубе на правах аренды из Шахтера. За это время он успел установить рекорд по продолжительности сухой серии вратарей клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер может снова отдать Шевченко в Карпаты, где тот провел первую половину сезона. Горняки не рассчитывают на Никиту, который не отправился с чемпионами Украины на сбор в Турцию.

За Карпаты голкипер провел 9 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, пропустив 10 мячей.

В случае своего перехода Шевченко станет вторым игроком после Филиппа Будковского, нынешней зимой перешедшим из Шахтера в Зарю.

Также команда Юрия Вернидуба планирует усилиться защитником Порту Фонсекой и просматривает форварда сборной Габона Гаэтана Мезу.