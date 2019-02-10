Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Биатлон: где смотреть гонки 10 февраля
Биатлон: где смотреть гонки 10 февраля
Бавария - Шальке. Видео обзор матча 9.02.2019
Бавария - Шальке. Видео обзор матча 9.02.2019

Никита Шевченко подпишет контракт с Зарей

Никита Шевченко подпишет контракт с Зарей
16:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Голкипер раньше уже защищал цвета луганского клуба.

Вратарь донецкого Шахтера Никита Шевченко продолжит карьеру в луганской Заре, сообщает портал zarya.lg.ua.

По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут полноценный контракт, а сам футболист уже находится с командой на сборе в Турции.

Шевченко защищал ворота Зари в течение трех сезонов, которые проводил в клубе на правах аренды из Шахтера. За это время он успел установить рекорд по продолжительности сухой серии вратарей клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер может снова отдать Шевченко в Карпаты, где тот провел первую половину сезона. Горняки не рассчитывают на Никиту, который не отправился с чемпионами Украины на сбор в Турцию.

За Карпаты голкипер провел 9 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, пропустив 10 мячей.

В случае своего перехода Шевченко станет вторым игроком после Филиппа Будковского, нынешней зимой перешедшим из Шахтера в Зарю.

Также команда Юрия Вернидуба планирует усилиться защитником Порту Фонсекой и просматривает форварда сборной Габона Гаэтана Мезу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Никита Шевченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
02 Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
03 Клопп: Третий гол - это мировой класс
04 UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
05 Хацкевич: Ахмед достаточно уверенно себя чувствует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь