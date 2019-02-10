Тоттенхэм обыграл Лестер и теперь отстает от Ливерпуля на 5 очков

Новости спорта: «Тоттенхэм Хотспур» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Лестер Сити».

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Тоттенхэм» вышел вперёд на 33-й минуте, когда Давинсон Санчес замкнул головой передачу со штрафного. Гости могли отыграться на 60-й минуте, но Джейми Варди, вышедший перед этим на замену, не смог реализовать пенальти. На 63-й минуте преимущество хозяев удвоил Кристиан Эриксен, но затем Варди сократил отставание в счёте. Точку в матче в компенсированное время поставил Сон Хын Мин, реализовавший выход один на один.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 60 очков. Лондонцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. «Лестер» с 32 очками занимает 12-е место.