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Луческу хочет вернуться к работе в клубе

Луческу хочет вернуться к работе в клубе
02:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Руководство Турецкой футбольной федерации недовольно результатом, который демонстрирует команда под руководством румынского специалиста и хочет назначить коучем Шенола Гюнеша из «Бешикташа».

При этом 73-летний Луческу также не прочь завершить работу с турецкой сборной ради возвращения к клубной работе.

По информации источника, ссылающегося на близкий круг общения Луческу, экс-коуч «Шахтера» не прочь вернуться на родину и возглавить бухарестское «Динамо», ныне выступающее катастрофически плохо в национальном чемпионате. После 23 туров «Динамо» идет лишь на 10-й строчке в турнирной таблице.

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Отметим, что Мирча Луческу ранее уже имел опыт работы в бухарестском «Динамо». Эту команду специалист возглавлял с 1985 по 1990 год, становясь чемпионом в сезоне-1989/90.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Сборная Турции, УПЛ.
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