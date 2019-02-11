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Роналду помог Ювентусу обыграть Сассуоло

Роналду помог Ювентусу обыграть Сассуоло
04:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Роналду гол и результативная передача.

«Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Турина.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сами Хедира. На 70-й минуте форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество туринцев, а на 86-й хавбек Эмре Джан забил третий гол. Немцу ассистировал Роналду.

«Ювентус» набрал 63 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 баллов. «Сассуоло» (30 очков) располагается на 11-м месте.

В следующем матче в Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Фрозиноне», игра пройдёт 15 февраля. «Сассуоло» 17 февраля сыграет в гостях с «Эмполи».

Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Сассуоло» – «Ювентус» - 0:3 (0:1)

Голы: Сами Хедира, 23, Криштиану Роналду, 70, Эмре Джан, 86.

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Пол Лирола, Джианджиакомо Маньяни, Федерико Пелузо, Рожерио Оливейра, Мануэль Локателли, Стефано Сенси, Мехди Бурабья (Франческо Маньянелли, 78), Доменико Берарди, Хума Бабакар (Жереми Бога, 58), Филип Джуричич (Алессандро Матри, 56).

«Ювентус»: Войцех Щесны, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Мартин Касерес, Алекс Сандро, Сами Хедира (Родриго Бентанкур, 67), Миралем Пьянич, Блез Матюиди (Эмре Джан, 85), Федерико Бернардески (Пауло Дибала, 83), Марио Манджукич, Криштиану Роналду.

Арбитр: Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо, Италия).

Предупреждения: Джианджиакомо Маньяни, 30, Мехди Бурабья, 39, Пол Лирола, 90+3 — Миралем Пьянич, 6, Алекс Сандро, 27.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
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