Барселона не смогла обыграть Атлетик

Новости спорта: Футболисты "Барселоны" второй раз подряд сыграли вничью в чемпионате Испании.

В гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на "Сан-Мамес" в Бильбао сыграла вничью с "Атлетиком" - 0:0.

Для "Барселоны" эта ничья стала второй подряд в чемпионате страны, в прошлом туре команда на своем поле разошлась миром с "Валенсией" - 2:2. Встреча первого круга между "Барселоной" и "Атлетиком" также завершилась вничью - 1:1.

В турнирной таблице "Барселона" продолжает лидировать, набрав 51 очко и на 6 очков опережая идущий вторым "Реал". "Атлетик" с 27 очками идет 13-м.

В следующем туре "Барселона" 16 февраля примет "Вальядолид", а "Атлетик" 18 февраля в гостях сыграет с "Уэской".

Результаты других матчей тура: "Хетафе" - "Сельта" - 3:1, "Атлетико" - "Реал" - 1:3, "Эспаньол" - "Райо Вальекано" 2:1, "Жирока" - "Уэска" - 0:2, "Леганес" - "Бетис" - 3:0; "Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:0; "Севилья" - "Эйбар" - 2:2.

Программу 23-го тура 11 февраля завершит поединок "Алавес" - "Леванте".