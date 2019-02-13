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Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
22:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Реалом Мадрид.

АЯКС 0:0 РЕАЛ

15' - Онана (Аякс) спасает свои ворота после удара Винисиуса.

12' - Лассе Шоне (Аякс) нанес удар со штрафного, но попал только в стенку.

10' - Мазрауи (Аякс) не попадает в створ. Мяч пролетел мимо дальней штанги.

6' - Каземиро остановил в подкате опасную атаку Аякса, в контратаке Реала Бейл с левой пробил, но прямо в голкипера.

5' - Пока "Аякс" больше владеет мячом и очень активно прессингует.

2' - Душан Тадич (Аякс) нарушил правила в атаке. Реал Мадрид получает право на стандарт.

1' - Матч начался

На трибунах присутствуют легенды голландского футбола: Зеедорф, Клюйверт, Ван дер Ваарт.

Звучит гимн Лиги чемпионов - команды готовы начать матч!

Начало матча в 22:00

CОСТАВЫ

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.

Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Сингравен, Хунтелар, Дольберг, де Вит.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Регилон, Винисиус.

Запасные: К. Навас, Вальвехо, Мариано, Марсело, Васкес, Асенсио, Севальос.

Два месяца назад шансы на проход команд в четвертьфинал оценивались примерно равными. Аякс тогда был в очень хорошей форме, демонстрировал фирменный атакующий футбол, тогда как Реал был сплошь нестабилен, регулярно терял очки и показывал слабую игру.

Сейчас же Бланкос под руководством Сантьяго Солари, похоже, стали на рельсы стабильности и конвейер добывания побед. Кроме этого, одним из положительных результатов была ничья на Камп Ноу в матче с Барселоной в первой игре полуфинала Кубка Испании.

Слова перед матчем

Эрик тен Хаг, главный тренер «Аякса»: «Проблемы у де Йонга? Френки здоров, он с нетерпением ждет поединка, как и все остальные игроки. Топовые команды могут демонстрировать чрезвычайно атакующий футбол, но они способны и закрыться, после чего ловят соперника на контратаках.

У «Реала» опытная команда. Там играют такие футболисты, как Серхио Рамос, Кроос, Модрич и Бензема, но есть и молодежь. Было бы здорово добиться позитивного результата, это очень важная задача. Мы знаем, что можем быть конкурентоспособными на этой сцене, в особенности в родном Амстердаме".

Ракитич может покинуть Барселону

Сантьяго Солари, главный тренер «Реала»: «Когда проигрываешь, то все плохо. Победишь — и вот уже все хорошо. Завтра очень важная игра, и мы думаем только о ней.

«Аякс» исповедует комбинационный футбол, у них отличные футболисты. Нужно относиться к сопернику с уважением. Надеюсь, что мы сможем сыграть так же хорошо, как три дня назад с «Атлетико».

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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