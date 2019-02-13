Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

АЯКС 0:0 РЕАЛ
15' - Онана (Аякс) спасает свои ворота после удара Винисиуса.
12' - Лассе Шоне (Аякс) нанес удар со штрафного, но попал только в стенку.
10' - Мазрауи (Аякс) не попадает в створ. Мяч пролетел мимо дальней штанги.
6' - Каземиро остановил в подкате опасную атаку Аякса, в контратаке Реала Бейл с левой пробил, но прямо в голкипера.
5' - Пока "Аякс" больше владеет мячом и очень активно прессингует.
2' - Душан Тадич (Аякс) нарушил правила в атаке. Реал Мадрид получает право на стандарт.
1' - Матч начался
На трибунах присутствуют легенды голландского футбола: Зеедорф, Клюйверт, Ван дер Ваарт.
Звучит гимн Лиги чемпионов - команды готовы начать матч!
В туннеле "Йохан Кройфф Арены" #ЛигаЧемпионов #АяксРеал pic.twitter.com/FXvxBhCvDm
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 февраля 2019 г.
Начало матча в 22:00
CОСТАВЫ
«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.
Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Сингравен, Хунтелар, Дольберг, де Вит.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Регилон, Винисиус.
Запасные: К. Навас, Вальвехо, Мариано, Марсело, Васкес, Асенсио, Севальос.
Два месяца назад шансы на проход команд в четвертьфинал оценивались примерно равными. Аякс тогда был в очень хорошей форме, демонстрировал фирменный атакующий футбол, тогда как Реал был сплошь нестабилен, регулярно терял очки и показывал слабую игру.
Сейчас же Бланкос под руководством Сантьяго Солари, похоже, стали на рельсы стабильности и конвейер добывания побед. Кроме этого, одним из положительных результатов была ничья на Камп Ноу в матче с Барселоной в первой игре полуфинала Кубка Испании.
Слова перед матчем
Эрик тен Хаг, главный тренер «Аякса»: «Проблемы у де Йонга? Френки здоров, он с нетерпением ждет поединка, как и все остальные игроки. Топовые команды могут демонстрировать чрезвычайно атакующий футбол, но они способны и закрыться, после чего ловят соперника на контратаках.
У «Реала» опытная команда. Там играют такие футболисты, как Серхио Рамос, Кроос, Модрич и Бензема, но есть и молодежь. Было бы здорово добиться позитивного результата, это очень важная задача. Мы знаем, что можем быть конкурентоспособными на этой сцене, в особенности в родном Амстердаме".
Сантьяго Солари, главный тренер «Реала»: «Когда проигрываешь, то все плохо. Победишь — и вот уже все хорошо. Завтра очень важная игра, и мы думаем только о ней.
«Аякс» исповедует комбинационный футбол, у них отличные футболисты. Нужно относиться к сопернику с уважением. Надеюсь, что мы сможем сыграть так же хорошо, как три дня назад с «Атлетико».