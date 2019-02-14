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Лидер Челси Азар сравнил Моуриньо и Сарри

Лидер Челси Азар сравнил Моуриньо и Сарри
02:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Эден Азар высказался о футбольных философиях разных тренеров, с которыми ему приходилось работать.

Игрок Челси Эден Азар высказался о футбольных философиях специалистов, с которым ему удалось поработать. В частности, бельгиец вспомнил о Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри:

- Все тренеры, с которыми я работал, дали мне что-то новое. Начиная с Клода Пюэля в Лилле и заканчивая сегодняшним опытом с Сарри.

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Все они видят футбол по-разному, поэтому я стал игроком, которым являюсь сегодня. Все они дали мне важный урок. 

Жозе Моуриньо был особенным, но стиль, в котором предпочитают играть Сарри и Руди Гарсия, больше подходят моей философии футбола.

Добавим, что в последнем туре Челси уступил Манчестер Сити со счетом 0:6, потерпев самое крупное поражение с 1991-го года.

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ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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