Лидер Челси Азар сравнил Моуриньо и Сарри

Новости спорта: Эден Азар высказался о футбольных философиях разных тренеров, с которыми ему приходилось работать.

Игрок Челси Эден Азар высказался о футбольных философиях специалистов, с которым ему удалось поработать. В частности, бельгиец вспомнил о Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри:

- Все тренеры, с которыми я работал, дали мне что-то новое. Начиная с Клода Пюэля в Лилле и заканчивая сегодняшним опытом с Сарри.

Все они видят футбол по-разному, поэтому я стал игроком, которым являюсь сегодня. Все они дали мне важный урок.

Жозе Моуриньо был особенным, но стиль, в котором предпочитают играть Сарри и Руди Гарсия, больше подходят моей философии футбола.

Добавим, что в последнем туре Челси уступил Манчестер Сити со счетом 0:6, потерпев самое крупное поражение с 1991-го года.