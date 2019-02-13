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Блохин назвал главное преимущество Олимпиакоса над Динамо в первом матче ЛЕ

Блохин назвал главное преимущество Олимпиакоса над Динамо в первом матче ЛЕ
22:24 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Олег Блохин прокомментировал ближайший матч киевлян в Лилге Европы.

Сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ Олег Блохин, в 1990-1993 годах тренировавший "Олимпиакос", а в 2012-2014 "Динамо", поделился ожиданиями от первого матча команд в 1/16 финала Лиги Европы.

"Динамо" в гостевом матче будет нелегко. Всем известно, сколько энергии получают футболисты "Олимпиакоса" от своих болельщиков на родном стадионе. Фанаты там создают "ад" для любого противника, и это большое преимущество хозяев. Что касается "Динамо", то команда провела подготовку в Марбелье, как делает это каждый год в это время.Результаты спаррингов неплохие, но, конечно, товарищеские матчи не идут ни в какое сравнение с официальными играми. И это касается не только "Динамо", а любой другой команды.

Динамо прибыло в Грецию на матч Лиги Европы

Я не видел матчи киевлян в Испании, но наверняка можно сказать, что грекам стоит уделить внимание атакующему полузащитнику Виктору Цыганкову. Это очень талантливый футболист с хорошей технической подготовкой и высокой скоростью. Он сейчас лучший в "Динамо", и с ним, возможно, следует сыграть персонально. Другой фланговый нападающий, Беньямин Вербич, также способен проделывать большой объем работы. Зимой "Динамо" купило в Нидерландах испанского нападающего Франа Соля, который достаточно быстро обращается с мячом и отличался высокой результативностью. Как действует оборона "Динамо"? Понимаете, в чемпионате Украины только две сильные команды, поэтому большинство игр даются им легко. В еврокубках все иначе", — сказал Блохин.

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Олег Блохин, ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола.
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