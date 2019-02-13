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Цыганков: Знаем, как себя могут вести греки

Цыганков: Знаем, как себя могут вести греки
20:06 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".

- В последнем матче "Олимпиакоса" в Лиге Европы против "Милана" хозяевами делалось все ради победы - бол-бои задерживали мячи, хозяевам подсуживали, на трибунах творились беспорядки. Понимаете ли вы, что вас здесь ждет?

- Мы знаем, как себя могут вести греки. Но главное для нас - играть в качественный футбол, у нас есть свой план на завтра и главное - показать свою игру. Я так считаю.

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- Успела ли команда адаптироваться к местному климату, ведь в Греции холоднее, чем в Испании?

- По крайней мере, здесь теплее, чем в Киеве. Поэтому погода не станет для нас проблемой.

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- В отличие от соперника, вы еще не проводили официальных матчей в этом году. В то же время "Олимпиакос" находится в "накате" и прекрасной форме. За счет чего можно компенсировать их отсутствие?

- В принципе, это проблема, что у нас не было официальных матчей перед такой важной игрой. Но у нас был месяц сборов, и команда хорошо подготовилась, я считаю. Будем биться за положительный результат.

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