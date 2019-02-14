Ушел из жизни известный форвард Динамо и Шахтера

Новости спорта: На 76-ом году жизни умер легендарный форвард Динамо и Шахтера Виталий Хмельницкий.

В среду, 13 февраля, на 76-м году жизни скончался экс-игрок донецкого Шахтера и киевского Динамо Виталий Хмельницкий.

Нападающий начинал строить свою карьеру в составе Горняков. Однако наибольших успехов добился именно с бело-синими, став четырехкратным чемпионом СССР (1966, 1967, 1968, 1971), а также выиграв национальный кубок в 1966 году. На счету Хмельницкого 20 матчей в сборной СССР, в которых он отличился 7 забитыми мячами.

Виталий Григорьевич являлся одним из пяти футболистов, который в противостоянии Динамо и Шахтера забивал за обе команды.

Хмельницкий долгое время работал тренером в футбольной школе киевского клуба детским тренером. Среди самых известных его воспитанников – Юрий Дмитрулин, Сергей Заяц и Илья Цымбаларь.