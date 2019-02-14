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Спаллети: Икарди не захотел поехать с командой на матч против Рапида

Спаллети: Икарди не захотел поехать с командой на матч против Рапида
07:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В миланском клубе назревает серьезный конфликт.

Главный тренер Интера Лучано Спаллети заявил, что нападающий Мауро Икарди сам принял решение не ехать с командой на игру против венского Рапида, когда узнал, что его лишили капитанской повязки.

«Нас ожидает очень важная игра. После этого у нас будет время, чтобы прояснить позицию Икарди», — заявил Спаллетти Sky Sport Italia.

«Это было тяжелое и болезненое решение, но оно единогласное и принятое во благо Интера. Это Икарди не захотел присоединиться к команде. Он был вызван. Мауро был расстроен, но и нам было тяжело принять это решение».

«Если кто-то думает о чем-то, кроме результата в завтрашней игре, он не прав. Мы приняли решение в подходящее время. Ситуация вокруг Мауро отвлекала его и команду, капитаном которой он являлся. Теперь мы должны сконцентрироваться на игре с Рапидом».

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Икарди в нынешнем сезоне сыграл в 28 матчах за Интер во всех турнирах, отметившись 15 голами и 2 ассистами. Вместе с тем, в Серии А Мауро переживает голевую засуху – он не забивал с 15 декабря.

Интерес к аргентинскому нападающему приписывают Реалу и Атлетико. Иностранные клубы могут выкупить Мауро за 110 млн евро.

После 23 туров чемпионата Интер идет на третьем месте.

Матч Рапид – Интер в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля в Вене. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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