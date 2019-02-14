"Я намного опытнее": Нгумбу - о бое против Гвоздика

Новости спорта: Француз серьезно настроен на титульный бой с украинцем.

Французский боксер Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) прокомментировал предстоящий титульный бой против чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздника (16-0, 13 КО). Он отметил, что очень уважает украинца.

«Это отличный шанс встретится с возможно одним из лучших в мире бойцов», — сказал 37-летний француз в интервью ESPN.

«После 12 лет в боксе и 46 боев я получил свой шанс побороться за титул чемпиона мира. Я очень уважаю Александра Гвоздика, как большого чемпиона, который взял пояс WBC в поединке с Адонисом Стивеннсоном» — добавил он.

«Предстоящий бой точно не будет легким, но я считаю, что я намного опытнее, как профессионал, и я намерен использовать это». – завершил Нгумбу.

Француз ранее неоднократно назывался в числе претендентов на бой с Гвоздиком.

Украинец будет проводить защиту титула 30 марта в Филадельфии.

Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном нокаутом в одиннадцатом раунде.