"Это позор": Наставник Аякса раскритиковал систему VAR и действия арбитра

Новости спорта: Голландец считает, что единственная точка критики его команды - неэффективность.

Главный тренер амстердамского Аякса Эрик тен Хаг рассказал, что думает о проигранном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому Реалу (1:2).

"Я видел превосходный Аякс против команды мирового класса и одного из лучших клубов Европы. Мне кажется что большую часть времени мы доминировали и создавали моменты.

Единственная, за что нас можно критиковать - неэффективность. Нам нужно было играть увереннее, тогда бы мы лидировали в счете с преимуществом в один или больше мячей. Также мы небыли сосредоточенным до конца.. Если вы совершаете небольшие ошибки, то такая команда, как Реал Мадрид, будет безжалостна и накажет вас за промахи.

И затем ситуация с VAR, которая, возможно, будет очень решающим на данном этапе соревнования. Это позор, что гол отменили", — цитирует тен Хага FourFourTwo.