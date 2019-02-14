Скачать
Четверг, 14.02.2019
Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

"Это позор": Наставник Аякса раскритиковал систему VAR и действия арбитра

"Это позор": Наставник Аякса раскритиковал систему VAR и действия арбитра
10:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Голландец считает, что единственная точка критики его команды - неэффективность.

Главный тренер амстердамского Аякса Эрик тен Хаг рассказал, что думает о проигранном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому Реалу (1:2).

"Я видел превосходный Аякс против команды мирового класса и одного из лучших клубов Европы. Мне кажется что большую часть времени мы доминировали и создавали моменты.

Единственная, за что нас можно критиковать - неэффективность. Нам нужно было играть увереннее, тогда бы мы лидировали в счете с преимуществом в один или больше мячей. Также мы небыли сосредоточенным до конца.. Если вы совершаете небольшие ошибки, то такая команда, как Реал Мадрид, будет безжалостна и накажет вас за промахи.

"Мы доверяем системе VAR": Солари - о победе над Аяксом

И затем ситуация с VAR, которая, возможно, будет очень решающим на данном этапе соревнования. Это позор, что гол отменили", — цитирует тен Хага FourFourTwo.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Эрик тен Хаг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
03 Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
04 Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
05 Джошуа - Миллер: официальный постер боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь